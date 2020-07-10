Ученые создали робота-химика

По размерам он сопоставим с человеком, но может автономно работать более 21 часа в сутки. Остальное время роботу необходимо для подзарядки.

Вес робота 400 килограммов. Он обладает лазерным зрением, его процессор может анализировать данные и принимать самостоятельные решения. За первые восемь дней работ-химик провел 688 экспериментов. Он занимался тем, что взвешивал и разводил жидкости, а также удалял воздух из пробирок и совершал другие лабораторные действия.

Программист Бенджамин Бургер отметил, что самой сложной задачей при создании робота было обеспечить его надежность. Робот должен был уметь автономно работать в течении многих дней. И это команде удалось. Ошибается кибер-химик редко.