Ученые создали нейросеть, которая может выявить болезнь Паркинсона

Ученые Сколтеха и Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна рассказали о создании искусственного интеллекта, который способен выявить болезнь Паркинсона. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что разработка может найти заболевание, установить его стадию и дать рекомендации по лечению пациентов. Нейросеть анализирует моторику человека по нескольким простым упражнениям. После этого она находит признаки заболевания с высокой точностью.