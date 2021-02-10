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    10 февраля 2021, 14:51

    Ученые создали нейросеть, которая может выявить болезнь Паркинсона

    Дарья Морозова

    Ученые Сколтеха и Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна рассказали о создании искусственного интеллекта, который способен выявить болезнь Паркинсона. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, что разработка может найти заболевание, установить его стадию и дать рекомендации по лечению пациентов. Нейросеть анализирует моторику человека по нескольким простым упражнениям. После этого она находит признаки заболевания с высокой точностью.