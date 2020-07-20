Ученые создали нанопрепарат для уничтожения раковых клеток молочной железы
Американские специалисты разработали нанопрепарат, который уничтожает агрессивные раковые клетки молочной железы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.
По данным информагентства, придуманный учеными препарат относится к металлоорганическим каркасам с лигандами. Это новый класс наноматериалов, который основан на действии веществ- фотосенсибилизаторов и предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии.
Вещества генерируют активные формы кислорода при облучении светом, убивающие клетки рака. Отмечается, что по сравнению с химиотерапией этот метод имеет меньше побочных эффектов.