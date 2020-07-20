Ученые создали нанопрепарат для уничтожения раковых клеток молочной железы

По данным информагентства, придуманный учеными препарат относится к металлоорганическим каркасам с лигандами. Это новый класс наноматериалов, который основан на действии веществ- фотосенсибилизаторов и предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии.

Вещества генерируют активные формы кислорода при облучении светом, убивающие клетки рака. Отмечается, что по сравнению с химиотерапией этот метод имеет меньше побочных эффектов.