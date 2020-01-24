Ученые создали материал, способный заменить кожу
Российские ученые МГУ совместно с французскими и американскими коллегами разработали материал, который сможет заменить человеческую кожу, написал ToDay news Ufa, ссылаясь на зарубежный журнал.
Ученые сообщили, что, созданный ими материал сможет в будущем стать аналогом человеческой кожи. Он представляет собой молекулы синтетической ткани, способной к самосборке.
Изначально «ткань» создавалась как аналог кожи хамелеона.
Исследователи рассказали, что разрушить целостность материала можно только при сильном механическом воздействии.