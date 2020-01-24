    24 января 2020, 13:12

    Ученые создали материал, способный заменить кожу

    Анастасия Кременчугская

    Российские ученые МГУ совместно с французскими и американскими коллегами разработали материал, который сможет заменить человеческую кожу, написал ToDay news Ufa, ссылаясь на зарубежный журнал.

    Ученые сообщили, что, созданный ими материал сможет в будущем стать аналогом человеческой кожи. Он представляет собой молекулы синтетической ткани, способной к самосборке.

    Изначально «ткань» создавалась как аналог кожи хамелеона.

    Исследователи рассказали, что разрушить целостность материала можно только при сильном механическом воздействии.