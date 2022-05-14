Ученые создали компактный экзоскелет для реабилитации после травм

Легкий и компактный экзоскелет создали разработчики из швейцарского стартапа Emovo Care. С его помощью возможно полностью восстановить двигательную активность рук у пациентов, которые пострадали от инсульта и других травм, сообщил Medical Xpress.

Устройство, как указано в статье, уже успешно протестировали в нескольких больницах и реабилитационных центрах.

По данным издания, ежегодно порядка 12 миллионов человек во всем мире переживают инсульт. Половина из них после этого «остается, по крайней мере, с некоторыми ограничениями на использование рук».

Экзоскелет имитирует человеческие сухожилия, которые крепятся на внешней стороне пальцев. При попытке пациента произвести движение пальцами, экзоскелет оказывает на них небольшое давление.

Искусственные сухожилия, по словам разработчика, имеют схожесть с естественной системой мышц и сухожилий руки, Устройство помогает захватывать предметы тем людям, у которых ослабла способность двигать пальцами.

Для достижения успешных результатов пациентам нужно использовать экзоскелет около 15 минут ежедневно после традиционной реабилитации, отметил специалист в области робототехники.