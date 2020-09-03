Ученые создали калькулятор смерти

Для получения результата пользователь должен указать свой возраст, пол, наличие хронических заболевания и вредные привычки.

По словам специалистов, интерес к разработке вызван не только любопытством, но и в целом планированием жизни. Зная примерный возраст, можно подумать о способах продлить свою жизнь.

Ученые наблюдали за 110 тысячами здоровых граждан, которым в течение следующих 25 лет исполнилось 60. Данные о состоянии их здоровья обновлялись раз в полгода. После этого информацию преобразовали в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и индекса массы тела.

Основные факторы риска сокращения жизни — лишний вес, диабет, гипертония, риск сердечного приступа и курение, отметил сайт телеканала «Звезда».