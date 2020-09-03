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    03 сентября 2020, 17:30

    Ученые создали калькулятор смерти

    Алена Макаренко

    Калькулятор смерти предскажет приблизительный возраст, когда человек уйдет из жизни. Его разработали специалисты университета Восточной Англии, сообщил таблоид The Sun.

    Для получения результата пользователь должен указать свой возраст, пол, наличие хронических заболевания и вредные привычки.

    По словам специалистов, интерес к разработке вызван не только любопытством, но и в целом планированием жизни. Зная примерный возраст, можно подумать о способах продлить свою жизнь.

    Ученые наблюдали за 110  тысячами здоровых граждан, которым в течение следующих 25 лет исполнилось 60. Данные о состоянии их здоровья обновлялись раз в полгода. После этого информацию преобразовали в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и индекса массы тела.

    Основные факторы риска сокращения жизни — лишний вес, диабет, гипертония, риск сердечного приступа и курение, отметил сайт телеканала «Звезда».

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