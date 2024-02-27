Наука 27 февраля 2024, 17:35 Ученые создали человеческие мини-сердца Nature Communications: американские ученые создали человеческие мини-сердца Freepik

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Ученые из Университета Мичигана создали человеческие мини-сердца. Информация об этом появилась в журнале Nature Communications.

Созданные органоиды разработали с применением донорских стволовых клеток, что позволило имитировать определенные аспекты внутриутробного развития человека. Полученные в результате миниатюрные органы демонстрируют удивительное сходство с человеческими сердцами на эмбриональной стадии развития.

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В публикации отметили, что мини-сердца отражают некоторые ключевые аспекты развития органа, которые наблюдаются после формирования сердечной трубки, на первичной стадии развития сердечно-сосудистой системы.

Полученные органы идеальны для моделирования различных сердечных заболеваний и оценки эффективности лекарственных препаратов, предназначенных для беременных женщин и в ситуациях, когда требуется лечение врожденных пороков сердца.

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