Ученые создали аппарат контроля за снами

По словам ученых, если научиться управлять снами, то можно изменить свою реальную жизнь. Так как сны — «окно» в подсознание.

Перчатка Dormio работает следующим образом: во время промежуточного «этапа» между явью и сном человек может сознательно воспринимать образы из бессознательного. Dormio передавала заранее записанный звуковой сигнал, и, как показали опыты на 50 добровольцах, это влияло на сюжет их снов. Так, если пользователь слышал слово «тигр», то потом видел сон с участием этого животного.

Влиять на сюжеты снов можно и с помощью запахов.

Ученые уверены, что такие эксперименты способны повысить творческие способности людей, смягчить последствия посттравматических стрессовых расстройств.