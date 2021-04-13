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    13 апреля 2021, 23:25

    Ученые создадут лекарства на основе молочных продуктов

    Дарья Морозова

    Ученые занимаются созданием лекарств на основе йогурта и кефира. Об этом сообщил «МедикФорум».

    По данным ИА Nation News, основным компонентов препарата станут молекулы, из которых состоит пробиотический кефирный йогурт. Он будет бороться с воспалительными состояниями кишечника.

    «Наше исследование проливает свет на механизм, с помощью которого ферментированные молоком пробиотики могут защитить от патогенных инфекций и помочь иммунной системе», — рассказали исследователи.