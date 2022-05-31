Ученые сообщили о возможном «побеге» гигантской газовой Планеты X из Солнечной системы

Гигантская газовая Планета Х, которую безуспешно ищут ученые, могла «сбежать» из Солнечной системы в начале ее эволюции. Таковы результаты моделирования, описанного в журнале Nature.

Совершив около 14 тысяч симуляций развития Солнечной системы, эксперты выяснили, что на заре ее появления, еще до формирования планет земной группы, планеты-гиганты имели регулярные круглые орбиты. Солнце окружал протопланетный газовый диск, внутри которого звезда, нагреваясь, вытесняла газ наружу. Он, в свою очередь, «уводил» с собой планеты-гиганты. Девятая планета, возможно, была среди вытесненных, именно поэтому ее не удается найти, сделали вывод специалисты.

Впрочем, сам факт существования Планеты Х по-прежнему остается спорным, хотя гипотеза о ее существовании за пределами орбиты Нептуна родилась еще в середине ХIХ века.

Газовые планеты, или планеты-гиганты, или газовые гиганты, — это планеты, которые имеют в своем составе значительную долю газа — главным образом водорода и гелия. В Солнечной системе к газовым планетам относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.