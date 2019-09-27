Ученые сочли чайные пакетики опасными

Из-за одного чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика. Появляются они в процессе заварки и могут нарушить развитие некоторых микроорганизмов.

Исследование на соответствующую тему провели специалисты Университета Макгилла в Канаде. Выводы, сделанные в ходе научной работы, были опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.

Порядка 11,6 миллиарда микрочастиц пластика оказывается в чае при заваривании пакетика. В напитке также может оказаться около 3,1 миллиарда наночастиц. Выявленная канадскими учеными концентрация в разы выше той, что свойственна для других видов пищи и напитков. Уступает даже вода в пластиковых бутылках.

Специалисты использовали несколько пакетиков в своем эксперименте. Заварку из них удалили и залили кипятком, температура которого равнялась 95 градусам Цельсия. Настаивали такой «чай» около пяти минут. Затем воду фильтровали, а использованные пакетики изучили под электронным микроскопом.

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Наночастиц, которые обнаружились в воде, изначально в пакетиках не было. Появились они только во время заварки.

Полученные объекты исследователи решили добавить в питательную среду, населенную рачками-дафниями. При повышении концентрации пластиковых частиц в воде в развитии планктонных ракообразных были замечены нарушения.

Могут ли найденные частицы оказать какое-либо влияние на здоровье человека, ученые пока не установили.