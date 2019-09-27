Ученые сочли чайные пакетики опасными
Исследование на соответствующую тему провели специалисты Университета Макгилла в Канаде. Выводы, сделанные в ходе научной работы, были опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.
Порядка 11,6 миллиарда микрочастиц пластика оказывается в чае при заваривании пакетика. В напитке также может оказаться около 3,1 миллиарда наночастиц. Выявленная канадскими учеными концентрация в разы выше той, что свойственна для других видов пищи и напитков. Уступает даже вода в пластиковых бутылках.
Специалисты использовали несколько пакетиков в своем эксперименте. Заварку из них удалили и залили кипятком, температура которого равнялась 95 градусам Цельсия. Настаивали такой «чай» около пяти минут. Затем воду фильтровали, а использованные пакетики изучили под электронным микроскопом.
«Исследование вызывает улыбку». Насколько опасны плесень и кишечная палочка в чае?Подробнее
Наночастиц, которые обнаружились в воде, изначально в пакетиках не было. Появились они только во время заварки.
Полученные объекты исследователи решили добавить в питательную среду, населенную рачками-дафниями. При повышении концентрации пластиковых частиц в воде в развитии планктонных ракообразных были замечены нарушения.
Могут ли найденные частицы оказать какое-либо влияние на здоровье человека, ученые пока не установили.