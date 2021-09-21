Ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Луны

Снимки лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров удалось получить с помощью радиотелескопа обсерватории Грин-Бэнк (GBT) в Западной Виргинии. Он оснащен новой технологией преобразования радиолокационных сигналов в изображение.

Самые детальные на сегодняшний момент снимки поверхности Луны опубликовали на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США.

GBT — самый большой полностью управляемый радиотелескоп во всем мире. В конце прошлого года ему внедрили новую технологию, которую разработали в одном из подразделений американской военно-промышленной компании Raytheon. После обновления GBT провел съемку нескольких участков поверхности Луны — вместе с ним в программе участвовали телескопы комплекса VLBA (Very Long Baseline Array), которые находятся на территории США.

В результате ученые получили самое детальное фото поверхности Луны из всех, которые когда-либо удавалось сделать с Земли. Оно содержит 1,4 миллиарда пикселей и обладает разрешением примерно пять на пять метров.

«Хотя впереди еще много работы по улучшению этих снимков, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности получить новые изображения в рамках этого проекта в ближайшем будущем», — отметил директор Национальной радиоастрономической обсерватории Тони Бисли.

Благодаря новой технологии получится преобразовать маломощный радиолокационный сигнал в изображение. Это происходит при помощи радара с синтезированной апертурой. Каждый импульс, который передает телескоп, отражается от поверхности спутника, принимается и сохраняется. Полученные импульсы сравнивают друг с другом, а затем анализируют, чтобы создать изображение.