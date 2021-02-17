Ученые смогли найти травмы головы у египетского фараона, скрытые при бальзамировании

Ученые из Египта с помощью компьютерно-томографического исследования мумии Секененра Таа II смогли раскрыть подробности его смерти. Они нашли новые повреждения головы, которые бальзамировщики умело скрыли.

Исследователи благодаря новым данным смогли по-новому интерпретировать события, произошедшие непосредственно до и после смерти фараона. Результаты опубликовали в журнале Frontiers in Medicine.

Мумию фараона Секененра Таа II, который правил Верхним Египтом в 1596-1554 годах до нашей эры, обнаружили археологи в 1880-х годах. Исследования тех лет показали, что фараон умер от черепно-мозговой травмы. Ученые выдвинули несколько теорий, как он мог получить ее. Одни заявили, что он мог погибнуть во время битвы с гигсотами, другие склонялись к тому, что фараона схватили гиксоты и казнили. Также была версия, что Секененра Таа II убили во сне во время дворцового переворота.

Историкам важно знать, как умер фараон, так как его насильственная смерть косвенным образом привела к объединению Египта. Исследователи из Каирского университета для этого решили использовать современные медицинские технологии и провели КТ-сканирование.

Оказалось, что в момент смерти Секененру было 40 лет и его руки были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью разными видами оружия. Профессор радиологии Каирского университета, специализирующейся на палеорадиологии Сахар Салим считает, что это была церемониальная казнь. Это подтверждает версию, что фараон находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет.

Еще одним открытием для ученых стали детали мумификации. Ранее предполагалось, что его бальзамировали в плохо оборудованном месте. КТ-сканирование показало, что бальзамировщики использовали материал, аналогичный наполнителю, который используется в современной пластической хирургии. Им они пытались скрыть раны на голове Секененра. По мнению авторов, это означает, что мумификация происходила в реальной лаборатории, куда доставили тело казненного.

Благодаря новым данным, ученые предполагают, что смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства.