Ученые смоделировали эволюцию галактик и впервые увидели, как это происходит

Ученые из Германии создали самую подробную крупномасштабную модель эволюции галактик. Теперь можно своими глазами увидеть, как галактики образовались и развивались после Большого взрыва.

Немецкие ученые разработали модель в рамках проекта TNG50, результаты которого опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Модель включает более 20 миллиардов частиц, которые имитируют темную материю, звезды, черные дыры и космический газ.

Благодаря проекту ученым удалось воссоздать то, как из хаотичных газовых облаков формируются плоские диски спиральных галактик. На следующем этапе эволюции эти новые галактики начинают выбрасывать потоки «галактического ветра», возникающие в результате взрывов сверхновых и активности сверхмассивной черной дыры.

Эти потоки локализуются в виде двух конусов, которые сходятся вершинами в центре галактики. Потом у широких оснований конуса газ замедляется до полной остановки и падает обратно на галактику, формируя «галактический фонтан». Благодаря тому, что газ переходит из центра на периферию галактики превращаются в еще более правильные плоские дисковые формы.

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«В нашем моделировании мы видим явления, которые не были запрограммированы. Эти явления возникают естественным образом из сложного взаимодействия основных физических компонентов нашей модели Вселенной», — рассказал о результатах проекта один из его исследователь Дилан Нельсон.

В итогах проекта подчеркивается, что все эти явления астрофизики наблюдали впервые.