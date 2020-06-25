Ученые: следы жизни могут быть на спутнике Юпитера

Вода находится на спутнике под ледяной оболочкой. Там она могла образоваться в результате разрушения водосодержащих минералов вследствие приливных сил или радиоактивного распада.

«Мы смогли смоделировать состав и физические свойства ядра, силикатного слоя и океана. Предполагается, что различные минералы теряют воду и летучие вещества на разных глубинах и температурах. Мы сложили эти летучие вещества, которые, по нашим оценкам, были потеряны из недр, и обнаружили, что они согласуются с прогнозируемой массой текущего океана: это означает, что они, вероятно, присутствуют в нем», — рассказали исследователи.

По мнению ученых, состав океана на Европе больше напоминает океаны на Земле. Он вполне может быть пригоден для жизни. Таким образом, Европа — один из наиболее вероятных космических миров, где может быть жизнь.

Теперь исследователи планируют запустить миссию Europa Clipper, которая стартует в ближайшие несколько лет. Аппарат исследует не только Европу, но и другие спутники Юпитера. Ученые предполагают, что океаны могли образоваться и на других лунах, например, на Ганимеде и Титане.

Европа — одна из самых больших лун в Солнечной системе. Под ледяной коркой на поверхности спутника находится океан. Ученые выяснили это после полетов космических аппаратов «Вояджер» и «Галилео». Происхождение и состав этого океана пока не изучены.