Наука 25 августа 2023, 15:18 Ученые СГМУ Разумовского разработали технологию энтеральных смесей для питания людей после операций на ЖКТ

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Специалисты СГМУ имени Разумовского разработали технологию лечебного питания для пациентов, которые перенесли различные операции на желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые создали технологию энтеральных смесей, благодаря их употреблению люди смогут быстрее пойти на поправку. Подобная разработка требует учитывать состав продукта для получения пациентом необходимых микронутриентов.

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Отмечается, что первые тесты такого лечебного питания уже прошли медицинский отбор.