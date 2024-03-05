Наука 05 марта 2024, 14:40 Ученые СГМУ: брекеты и элайнеры влияют на активность коры головного мозга

Читать 360tv в

Брекеты и элайнеры, используемые для ортодонтической коррекции, изменяют структуру активности коры головного мозга. К такому выводу пришли ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В. И. Разумовского, сообщил The European Physical Journal Special Topics.

По данным экспертов, соответствующий процесс связан с мощным воздействием приспособлений на сенсоры, а также костные структуры лица и ротовой полости.

Реклама

Заведующая кафедрой биофизики и цифровых технологий СГМУ Анастасия Руннова отметила, что у таких пациентов значительно меняется конфигурация зубочелюстной системы, добавил сайт kp.ru.