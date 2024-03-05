05 марта 2024, 14:40
Ученые СГМУ: брекеты и элайнеры влияют на активность коры головного мозга
Брекеты и элайнеры, используемые для ортодонтической коррекции, изменяют структуру активности коры головного мозга. К такому выводу пришли ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В. И. Разумовского, сообщил The European Physical Journal Special Topics.
По данным экспертов, соответствующий процесс связан с мощным воздействием приспособлений на сенсоры, а также костные структуры лица и ротовой полости.
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Заведующая кафедрой биофизики и цифровых технологий СГМУ Анастасия Руннова отметила, что у таких пациентов значительно меняется конфигурация зубочелюстной системы, добавил сайт kp.ru.
Ученые
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