Ученые СФУ воссоздали климат Сибири за последние 9000 лет

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали реконструкцию климата Сибири за последние 9000 лет. В этом исследовании им помогали специалисты из России и зарубежных стран, указано в публикации в научном сборнике Boreas.

В размещенном труде сотрудники СФУ рассказали, что при создании проекта они применили совершенно новые методы, не использованные раньше. Такой подход позволил им установить индикаторы, указавшие на конкретные изменения климата.

Среди этих методов можно выделить изучение непыльцевых палиноморф — это сохранившиеся споры грибов, остатки беспозвоночных организмов и водоросли. Также ученые определили возраст торфа и исследовали минеральные частицы в нем.

Изначально специалисты проанализировали болота около Красноярска, а затем сравнили результаты с полученными в других районах Сибири. Им удалось выяснить, что 8150–7400 лет назад в регионе отмечались настоящие температурные рекорды — этот период установлен как самый жаркий. Затем была эпоха «засухи», а вот повышенную влажность отметили 4500 лет назад — в строении болота специалисты обнаружили разлив водотока.

Доцент кафедры экологии и географии СФУ Анна Гренадерова отметила, что все исследования провели на совершенно новом уровне — и в ходе них ученые смогли оценить не только климат прошлого, но и природные условия региона в голоцене — нынешней геологической эпохе.