Ученые сделали открытие, которое поможет в борьбе с раком
Испанские ученые из Наваррского народного университета нашли молекулу, которая помогает раку легких обходить иммунную систему. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Journal of Cell Biology.
Это открытие поможет разработать эффективные способы лечения некоторых видов рака. Специалисты планируют разработать терапию для пациентов, заболевание которых не поддается лечению.
Также китайские ученые из Университета Чжэцзяна нашли способ подавить размножение раковых клеток и увеличить выживаемость. Открытие будут использовать в лечении глиобластомы.