Ученые сделали открытие, которое поможет в борьбе с раком

Это открытие поможет разработать эффективные способы лечения некоторых видов рака. Специалисты планируют разработать терапию для пациентов, заболевание которых не поддается лечению.

Также китайские ученые из Университета Чжэцзяна нашли способ подавить размножение раковых клеток и увеличить выживаемость. Открытие будут использовать в лечении глиобластомы.