Ученые: щенки с рождения умеют общаться с людьми

Собаки с рождения обладают навыками, позволяющими им активно взаимодействовать с людьми. К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны, сообщил EurekaAlert.

Исследователи наблюдали за 375 двухмесячными щенками, которые с рождения мало общались с людьми. По большей части в экспериментах участвовали лабрадоры и золотистые ретриверы.

Для теста ученые прятали еду под одной из нескольких чашек и указывали на ту, под которой находилось лакомство. В другом эксперименте они общались с щенками особым «собачьим» голосом, то есть на более высоких тонах. Исследователи тщательно проанализировали реакцию собак на жесты и команды. Также они засекали время, в течение которого щенки смотрели на человека.

Результаты показали, что щенки хорошо воспринимали информацию от человека и использовали ее, несмотря на отсутствие такого опыта в прошлом. В контрольной группе, где собаки должны были найти еду самостоятельно, они подбегали к людям. Это значит, что щенки с рождения умеют реагировать на сигналы человека. Однако способность самостоятельно начать коммуникацию развивается позднее, написал News.ru.

«Ранее мы уже получали доказательства того, что такого рода социальные навыки присутствуют во взрослом возрасте, но здесь мы видим, что щенки биологически готовы [с рождения] взаимодействовать с человеком», — сказала ведущий автор исследования Эмили Брэй.

Ученые также заметили, что некоторые щенки обладают лучшей врожденной способностью. Это объясняется унаследованными генами.