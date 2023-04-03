Наука 03 апреля 2023, 15:35 Ученые с помощью МРТ выяснили, как мозг запоминает информацию

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Ученые из Вашингтонского университета провели исследование с помощью МРТ и выяснили, что мозг идет на хитрости, чтобы запомнить информацию. Об этом сообщил Ридус со ссылкой на MedicalXpress.

Участникам эксперимента показывали видеоролики без ярких событий, таких, как погоня или драка. А потом просили пересказать увиденное. Оказалось, что за запоминание субъекта отвечали нервные связи, а задняя медиальная сеть концентрировалась на обстановке. Потом они отправляли информацию в гиппокамп, где сигналы становились частью целостной системы.

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При этом ученые подчеркнули, что даже самые яркие воспоминания могут содержать ошибки. Потому что мозг «дорисовывает» недостающие фрагменты картинки в зависимости от воспоминаний.

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