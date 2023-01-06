Наука 06 января 2023, 23:33 Ученые России и Белоруссии создадут систему прогноза погоды на базе искусственного интеллекта — СМИ ТАСС: Россия и Белоруссия создадут систему прогноза погоды на базе ИИ Pxhere

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Новую систему долгосрочного прогнозирования климатических изменений на основе искусственного интеллекта создадут российские и белорусские ученые. Разработкой проекта займутся специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совместно с коллегами из Института природопользования Национальной академии наук Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник ААНИИ доктор физико-математических наук, профессор Сергей Солдатенко.

Солдатенко отметил, что ученые хотят создать самообучающуюся систему моделирования земной системы, чтобы применить ее для сверхдолгосрочного прогноза погоды и климатического прогнозирования. Сделать это планируется с помощью применения методов ИИ к анализу результатов наблюдений за прошлым и настоящим состоянием климатической системы.

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Ученые в своей работе сосредоточатся на моделировании климата в России и Белоруссии на временном горизонте 20 лет. В дальнейшем результаты разработок намерены использовать в Росгидромете.

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Как отметил Солдатенко, попытки применения технологий ИИ к проблемам изучения климата по сути являются инновационными, поскольку у них непродолжительная история.

«Наша задача — создать совершенно новый инструмент, который бы не отрицал все то, что уже сделано климатологами и математиками, а позволял бы получить информацию о будущем климате, которую современные методы не предоставляют», — сказал он.

Проект намерены реализовать в течение трех лет.