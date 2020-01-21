Ученые решили создать обитаемую базу на Фобосе

Доклад подготовили специалисты из МГТУ имени Баумана, МАРХИ, а также Университетов Генуи и Хьюстона. По их мнению, строительство и поддержание базы на спутнике Марса Фобос обойдется менее затратно, чем на самой Красной Планете. Сигнал между спутником и Марсом будет идти с задержкой всего 0,02 — 0,03 секунды. Таким образом, контроль работы марсоходов будет идти в реальном времени.

Отмечается, что условия строительства на Фобосе сильно отличаются от земных. Его грунт составляют рыхлая пыль и каменные породы низкой плотности. Кроме того, здесь невелико ускорение свободного падения. Все эти условия потребуют особых технологий при строительстве.

Ученые предложили использовать анкерные опоры и балласты весом в несколько тонн, которыми станут модули.

В первом модуле разместится экипаж из шести человек. Он будет состоять из спален, санузла, кухни, спортзала, ремонтной мастерской и кладовой. Позже планируется дополнить его помещениями оранжереи, лаборатории и другими.

Ранее ученые из NASA предложили строить на Марсе поселения из «живых» кирпичей.