Ученые реконструировали грамматику праиндоевропейского языка

Лингвисты реконструировали грамматику праиндоевропейского языка с помощью компьютерного моделирования. Это помогло узнать больше о том, каким был язык в дописьменный период, написал сайт «Мир 24» со ссылкой на Language.

Этот язык существовал около семи тысяч лет назад. От него произошла большая часть языков Евразии, от английского до хинди.

Ученые сравнили более 125 языков индоевропейской группы, включая мертвые языки, такие как санскрит и латынь.

С помощью вычислительной биологии они реконструировали грамматику древнего языка, о котором нет никаких данных. Лингвисты пришли к выводу, что праиндоевропейский язык был похож на санскрит и на современный греческий.