Ученые разработали уникальный прибор для диагностики заболеваний сердца

Уникальный прибор для диагностики заболеваний сердца разработали сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом рассказала заведующая лабораторией «Медицинская инженерия» ТПУ Диана Авдеева. Результаты опубликованы в журнале Measurement.

Прибор позволит выявить ранние патологии мышцы и избежать внезапной смерти из-за проблем с сердцем.

Разработка не имеет аналогов в мире и пригодна, в том числе, для домашнего использования.

«Прибор в реальном времени дает не только электрокардиограмму сверхвысокого разрешения, но и регистрирует микропотенциалы уровнем от 0,3 мкВ длительностью от 0,1 мс», — сообщили в пресс-службе вуза.

Современные электрокардиографы не оснащены подобным функционалом, отметила Авдеева. Ученые внедрили в новый прибор наноразмерные хлор-серебряные электроды и отказались от фильтров для подавления шумов, написала «Политика сегодня». Принцип работы прибора напоминает ЭКГ.

Один из наиболее опасных вариантов развития болезней сердца — внезапная сердечная смерть (ВСС). Такой летальный исход наступает за считанные минуты почти без предварительных негативных симптомов. Чаще всего ВСС возникает в следствии инфаркта миокарда.