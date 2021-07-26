Ученые разработали технологию, способную находить затонувшие корабли

Американские ученые разработали искусственный интеллект, способный находить затонувшие корабли по фотографии с неба. Об этом сообщило РИА ФАН.

Программа способна обнаружить затонувшие морские суда. Она анализирует снимки, сделанные с самолета и дронов, и по конкурам определяет местонахождение кораблей. По заявлением специалистов, точность программы составляет 92%. На данный момент с помощью новой разработки ученые пытаются обнаружить следы известных кораблекрушений. Радиус поиска затрагивает побережья материковой части США и Пуэрто-Рико.

Программа способна обнаружить затонувшие корабли на глубине до 85 метров. допустимая ширина прибрежной полосы достигает 23 километров. Программа автоматически помечает на карте все места кораблекрушений. С помощью разработки ученым получится значительно быстрее находить затонувшие суда.

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