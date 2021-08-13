Ученые разработали суперпрочный материал для скафандров, вдохновившись кольчугами

Прочнейший материал, из которого можно будет изготавливать скафандры для астронавтов, разработали ученые из Калифорнийского технологического института. Они рассказали, что вдохновились кольчугами, сообщило РИА ФАН.

Подобно тому, как кольчуги делались из соединенных между собой металлических колец, новый материал состоит из двух слоев пирамидальных частиц, вставленных друг в друга особым образом. Разработчики утверждают, что при небольшом натяжении материал становится в 25 раз прочнее, чем в состоянии покоя.

«Вдохновившись кольчугами, мы создали материал, который состоит из двух слоев пирамидальных частиц, особым образом вставленных друг в друга», — объяснили авторы работы.

Этот материал можно будет использовать при изготовлении скафандров для выхода в открытый космос. Кроме того, ученые предлагают делать из него покрытие для космических кораблей для полетов за пределы орбиты. Прочности материала хватит, чтобы защитить корабль от метеоритов.