Ученые разработали осязаемую 3D-голограмму

Американские ученые спроецировали 3D-изображение в открытом пространстве. Об открытии написал phys.org.

Специалисты Университета Бригама Янга в США обошлись без привычных экранов-отражателей и разработали технологию создания объемного изображения в воздухе. Таким образом, ученые открыли новую эру визуализации реальности.

Новая технология позволяет дотронуться до изображения и взаимодействовать с ним. Она отличается от привычных голограмм, доступных только с одного угла обзора. 3D-изображение попадает в открытое пространство благодаря двум лазерам. Первый управляет мельчайшими частицами в воздухе, второй освещает их. Ученые также усовершенствовали технологию и создали анимированные голографические изображения. Объемное изображение не только висит в воздухе, но еще и заставляет картинку двигаться и взаимодействовать с другими объектами.

Чтобы полноценно наблюдать за голограммой, нужно воспользоваться фотоаппаратом с макрообъективом, так как она очень маленького размера.

Разработка пригодится для создания полноценных очков дополненной реальности без дополнительных отражателей, экранов и других инструментов, считают ученые.

Исследователи представили прототип разработки в 2018 году, написало РИА ФАН.