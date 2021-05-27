Ученые разработали новый способ диагностики рака

Ученые разработали метод получения изотопов тербия-152, чтобы диагностировать рак. Об этом сообщил RT.

Ранее этот радионуклид можно было получить только в ЦЕРН в Швейцарии. Теперь же это делается и в России на обычных циклотронах. По данным ученых, это просто и удобно, что может способствовать внедрению радиофармпрепаратов на основе тербия-152 в медицину.

«Эффективность использования тербия-152 для диагностики ранее была доказана в ходе многочисленных исследований на животных, а недавно — подтверждена клиническими испытаниями», — рассказал автор работы Рамиз Алиев.