Ученые разработали метод предотвращения болезни Альцгеймера

Ученые объяснили, что иммунные клетки-микроглии формируют связь между скоплениями вредных белков и повреждениями мозга. Если их уничтожить, то степень урона от тау-белков значительно снизится. Поэтому эксперты считают, что это позволит эффективно предотвращать старческое слабоумие у человека или замедлять его развитие.

По данным исследователей, у пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге часто обнаруживаются скопления тау-белков. Они появляются незадолго до проявления повреждения тканей мозга на сканировании. Именно эти повреждения становятся причиной потери памяти, также из-за них у человека возникает спутанность сознания.

Ученые поставили соответствующий опыт на мышах и получили положительные результаты. Новая методика показала эффективность. Однако на сегодняшний день средства лечения болезни Альцгеймера не существует.