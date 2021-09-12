Ученые разработали искусственную кожу, которая может менять цвет

Материал, меняющий цвет в зависимости от обстановки, разработали ученые из Сеульского национального университета. Об этом написал журнал Nature Communications.

Чтобы продемонстрировать разработку, ученые создали робота-хамелеона. На его пластиковый корпус поместили камуфляжное покрытие. Искусственная кожа выглядит как гибкий дисплей, состоящий из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры.

Помимо этого, имеются несколько слоев с нагревательными элементами из серебряной нанопроволоки. Толщина материала меньше человеческого волоса. Во время передвижения робота специальные датчики анализируют оттенок и рисунок поверхности. В результате информация передается в микропроцессор. После сеть нанопроволоки нагревает жидкие кристаллы, чтобы они приняли нужный цвет.

Ученые рассказали, что в последнее время растет интерес к технологиям адаптивного камуфляжа, поэтому разработка будет полезна в военной области и для создания одежды для охоты. Но кроме того, разработка может быть полезна в архитектуре, моде и искусстве.