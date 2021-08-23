Ученые разработали экспресс-тесты для военных на выявление инфекций

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало экспресс-тесты для военных. Они позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Мы разработали укладки для бойцов, которые позволяют у самих себя и у своих ближайших товарищей проводить индикацию инфекционных заболеваний на 24 биопатогена, они всегда в сумке, они не требуют специального медицинского образования, очень быстро и эффективно можно себя протестировать», — рассказала Скворцова в эфире канала «Россия 24».

Агентство также разработало линейку приборов для биологической разведки, которые уже используются Министерством обороны. Индикаторы фиксируют выбросы отдельных бактерий и вирусов, приборы позволяют проверять концентрацию тех или иных веществ.