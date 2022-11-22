Наука 22 ноября 2022, 13:18 Ученые рассказали, почему люди не видят зеленые звезды Planet Today: люди не могут видеть зеленые звезды из-за строения глаз

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Люди не способны видеть зеленые звезды, потому что их сетчатка к этому не приспособлена. Об этом сообщило издание Planet Today.

ИА Nation News уточнило, что звезды обычно кажутся белыми или красными. Если на них смотреть через телескоп, можно также увидеть оранжевый, синий или желтый цвета.

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Причина заключается в том, что небесные тела излучают несколько разных волн. Сетчатка глаза у человека устроена так, что все они как будто смешиваются.

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Например, максимально длинные волны, которые излучает Солнце, — зеленого цвета. К ним примешиваются также красный и синий цвета, поэтому человеческий глаз все вместе распознает как белый.