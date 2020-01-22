    22 января 2020, 17:03

    Ученые рассказали об уникальной эволюции «шагающих» акул

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Университета Квинсленда изучили эволюцию редкого вида акул — кошачьих, или «шагающих». Они способны не только плавать, но и ходить по дну с опорой на плавники. Авторы исследования выяснили, как они пришли к такой способности, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Marine and Freshwater Research.

    Кошачьи акулы, Hemiscyllium, обитают в водах, омывающих север Австралии, восток Индии и остров Новая Гвинея.

    Ученые установили, что вид отделился от общего с другими акулами предка около девяти миллионов лет назад.

    Отмечается, что, кроме «хождения», акулы этого вида хорошо адаптируются к нехватке кислорода. Кошачьи акулы не опасны для человека — они питаются моллюсками и мелкими ракообразными. Ученые выделили девять подвидов, различающихся уникальной «камуфляжной» окраской.

    Ученые предположили, что своими особенностями «шагающие» акулы обязаны колебаниям уровня моря, возникновению рифов и конкуренции.

    «Это открытие еще раз доказывает, что современные акулы обладают замечательной эволюционной выносливостью и способностью адаптироваться к новым условиям», — заявили авторы работы.

    Отмечается, что три вида кошачьих акул занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.