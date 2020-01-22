Ученые рассказали об уникальной эволюции «шагающих» акул

Кошачьи акулы, Hemiscyllium, обитают в водах, омывающих север Австралии, восток Индии и остров Новая Гвинея.

Ученые установили, что вид отделился от общего с другими акулами предка около девяти миллионов лет назад.

Отмечается, что, кроме «хождения», акулы этого вида хорошо адаптируются к нехватке кислорода. Кошачьи акулы не опасны для человека — они питаются моллюсками и мелкими ракообразными. Ученые выделили девять подвидов, различающихся уникальной «камуфляжной» окраской.

Ученые предположили, что своими особенностями «шагающие» акулы обязаны колебаниям уровня моря, возникновению рифов и конкуренции.

«Это открытие еще раз доказывает, что современные акулы обладают замечательной эволюционной выносливостью и способностью адаптироваться к новым условиям», — заявили авторы работы.

Отмечается, что три вида кошачьих акул занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.