Наука 26 февраля 2024, 17:31 Ученые рассказали об опасности домашних кошек для здоровья пожилых людей Живущий во многих домашних кошках паразит оказался опасен для пожилых людей Freepik

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Международная группа ученых из университетов Испании, Португалии и США провела исследование и обнаружила, что паразит Toxoplasma gondii связан с развитием старческой астении, или «хрупкости», у пожилых людей. Он живет во многих кошках, сообщила Pravda.ru.

Ученые изучили данные 601 пожилого человека в возрасте от 65 до 102 лет и обнаружили, что у 67% из них были маркеры скрытого заболевания. Токсоплазма гондии нередко поражает здоровье домашних кошек, а от них паразит передается другим млекопитающим, включая людей. Чаще всего через их фекалии.

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По данным ученых, осторожными стоит быть тем, у кого есть проблемы с иммунитетом или сердечно-сосудистой системой. Заражение опасными бактериями может угрожать их здоровью и вызвать осложнения. Несмотря на это, кошек выкидывать из дома не нужно, достаточно соблюдать основные правила гигиены.

Исследователи отметили, что многие даже не подозревают, что они заражены токсоплазмой. Эта болезнь порой протекает в скрытой форме на протяжении многих лет. У пожилых людей риск инфицироваться токсоплазмой выше из-за естественного снижения иммунной функции с возрастом.

Ранее ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети.