Ученые рассказали об опасном целлюлите

Ученые обнаружили бактерию, которая может стать причиной целлюлита. Однако в данном случае речь идет не о безобидном косметическом дефекте, а о более серьезной патологии, написала газета «Известия».

Бактерия Bordetella holmesii — возбудитель заболевания, по всем симптомам очень похожего на коклюш. Исследования ученых из Парижского университета и Института Пастера показали, что эта бактерия способна вызвать ряд других заболеваний, в числе которых — целлюлит.

В данном случае это не неровности, вызываемые изменением подкожно-жировой клетчатки, которые считаются безвредными, а воспаление глубоких слоев кожи.

Отмечается, что такую патологию бактерия вызовет только у людей с ослабленным иммунитетом. Заболевание как правило не имеет других явных признаков, но в тяжелой форме может вызвать лихорадку, озноб, тахикардию, понижение артериального давления и головную боль, добавило ИА Nation News.