Ученые рассказали об идее создания «антикоронавирусного молока»

Молоко вакцинированных от коронавируса коз и коров, содержащее антитела против вируса, в теории может помочь для защиты от него людей. Об этом «Газете.ru» рассказали заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова и ведущий научный сотрудник лаборатории иммунобиологических препаратов института Александр Волков.

Готовые антитела давно используются в лечении тяжелого течения болезней, известно, что они не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, а при приеме внутрь сохраняют свои свойства. Однако создание «антикоронавирусного» молока еще требует исследований, поскольку активные белковые молекулы при приеме зараженным коронавирусом человеком могут становиться причиной ряда нежелательных иммунопатологических реакций.