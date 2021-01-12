Ученые рассказали о женщине, у которой нашли 18 мутаций коронавируса

Известно, что она сдала тест в апреле прошлого года, и он оказался положительным. У самой женщины были симптомы ОРВИ. Следующие полгода они никуда не исчезали. При этом часть тестов была отрицательной, а потом снова несколько подряд положительные. В общей сложности она сдала 17 тестов за полгода.

Выздоровела пациентка полностью только к осени. Позже ученые нашли в ее организме 18 различных мутацией коронавируса. Они уточнили, что ничего страшного в этом нет.

«Просто в большинстве случаев вирус находится в организме очень короткое время — как правило, не больше двух недель без развития мутаций. Здесь же из-за того, что у женщины изначально был ослаблен иммунитет, ему, вероятно, удалось „задержаться“ и в итоге получить такое большое количество мутаций», — рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

Уточняется, что пациентка страдает от онкологического заболевания, на фоне которого и произошли мутации вируса.