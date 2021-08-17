Ученые рассказали о возможности жизни на Марсе

Ученые предположили, что жизнь на Марсе могла сохраниться благодаря радиации. Об этом сообщило Scientific American.

Поверхность Марса является стерильной из-за отсутствия плотной атмосферы. Планета постоянно подвергается интенсивному космическому излучению. Однако, по мнению ученых, живые организмы могли выжить в недрах Марса.

«Среда с наилучшими шансами на обитаемость на Марсе — это подповерхностная среда», — заявил ученый-планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA Джесси Тарнас.

Как заявили специалисты, подземные радиоактивные элементы способны разрушать молекулы воды, но создавать новые соединения. Микроорганизмы могут писаться такими соединениями. Такой процесс называется радиолизом и он распространен за Земле. По мнению ученых, такие процессы могут происходить и на другой планете, передал «Мир 24».

Эксперты провели исследование марсианских метеоритов и марсианской коры. На основе полученных данных они создали компьютерную модель, имитирующую радиолиз. Результаты показали, что при наличии воды в недрах радиолиз на Марсе способен поддерживать жизнь микроорганизмов на протяжении миллиардов лет.