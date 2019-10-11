  • Ученые рассказали о последствиях броска лома в адронный коллайдер

    11 октября 2019, 21:10

    Алена Макаренко

    Что будет, если в в адронный коллайдер бросить лом? На этот вопрос ответили сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям — крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий ЦЕРН (CERN). Об этом сообщила «Политика Сегодня».
    Ученые рассказали о последствиях броска лома в адронный коллайдер

    «Безумному экспериментатору», которому захочется узнать о последствиях, будет не так-то просто добраться до гигантского ускорителя заряженных частиц. Об этом рассказала сотрудник библиотеки ЦЕРН, координатор и переводчик Марин Савино.

    «Вряд ли в коллайдер можно бросить лом, он находится в тоннеле на глубине сто метров. Когда он работает, доступа туда нет», — заявила она.

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    Если все же представить себе подобное развитие ситуации, то можно заявить: попадание железа обернется для работающего ускорителя практически фатальным ударом.

    Это мнение старшего научного сотрудника НИЦ «Курчатовский институт» ИТЭФ Александра Никитенко. Если лом бросить в адронный коллайдер, он многое разрушит. Поэтому следует заранее убрать часы и металлические предметы.