Ученые рассказали о последствиях броска лома в адронный коллайдер

«Безумному экспериментатору», которому захочется узнать о последствиях, будет не так-то просто добраться до гигантского ускорителя заряженных частиц. Об этом рассказала сотрудник библиотеки ЦЕРН, координатор и переводчик Марин Савино.

«Вряд ли в коллайдер можно бросить лом, он находится в тоннеле на глубине сто метров. Когда он работает, доступа туда нет», — заявила она.

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Если все же представить себе подобное развитие ситуации, то можно заявить: попадание железа обернется для работающего ускорителя практически фатальным ударом.

Это мнение старшего научного сотрудника НИЦ «Курчатовский институт» ИТЭФ Александра Никитенко. Если лом бросить в адронный коллайдер, он многое разрушит. Поэтому следует заранее убрать часы и металлические предметы.