Ученые рассказали о пользе разглядывания своего лица

Ученые из Университета Осаки в Японии доказали, что когда человек разглядывает свое лицо в зеркале, у него вырабатывается дофамин — гормон удовольствия. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Участникам эксперимента показали фотографии похожих на них людей. В результате в их мозге начал активно вырабатываться дофамин. Потом им показали фотографии непохожих на них людей, после чего активировался другой участок мозга, ответственный за обработку новой информации.