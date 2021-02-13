Ученые рассказали о неожиданной пользе масок для заболевших COVID-19

Медицинские маски повышают влажность выдыхаемого воздуха, что позволяет ограничить распространение коронавируса в легкие и снизить тяжесть COVID-19, заявили ученые из Национального института здравоохранения США. Об этом исследовании сообщили в научном журнале Biophysical Journal.

Маски за счет повышения влажности выдыхаемого воздуха стимулируют выработку интерферонов. Эти белки выделяются клетками организма при реакции на вторжение патогена. Таким образом, влажность, которую наверняка чувствовали многие при ношении масок, может быть полезна, отметил один из авторов исследования Адриан Бакс. Он подчеркнул, что влажный воздух также запускает защитный механизм, удаляющий слизь и потенциально вредные частицы из легких, препятствуя распространению вируса.

Группа ученых из Британии, Южной Африки и Индии ранее пришла к выводу, что популярный препарат от коронавируса — гидроксихлорохин — на самом деле почти бесполезен в лечении пациентов с COVID-19, сообщило Ura.ru.

Общее число заражений коронавирусом в мире между тем превысило 108 миллионов. Больше всего инфицированных в США. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса рассказал RT.