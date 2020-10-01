Ученые рассказали о натуральном способе защиты от коронавируса

Зарубежные ученые обнаружили вырабатываемый естественным путем фермент, способный стать эффективным способом защиты от COVID-19. Он обладает тройным положительным воздействием на организм.

Эксперименты проводила международная группа специалистов из США и Китая. Результаты их исследований опубликованы в журнале Advanced Materials.

Ученые обратили внимание на антиоксидант каталазу. Оказалось, что он способен подавлять размножение вируса SARS-CoV-2 у бенгальских макак. Фермент обладает противовоспалительным действием и регулирует выработку цитокинов. Это помогает предотвратить цитокиновый шторм — опасную воспалительную реакцию организма, которая является осложнением COVID-19.

Каталаза, пришли к выводу ученые, выполняет защитную функцию: она не дает клеткам внутренней поверхности альвеол в легких получить повреждения при окислении.

Специалисты отметили, что на основе антиоксиданта можно создать терапевтическое средство. Его будет просто и дешево изготовить.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V». Второй препарат должен пройти регистрацию в октябре, после чего начнутся его пострегистрационные испытания.