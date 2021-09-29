Ученые рассказали, когда продолжительность жизни будет 130 лет

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне рассказали, что продолжительности жизни у некоторых людей может вырасти до 130 лет в XXI веке. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Автор исследования Энтони Дэвисон рассказал, что количество долгожителей постоянно увеличивается. На это влияет повышение качество медицины, питания и условий жизни. «В нашем исследовании рассматриваются только те, кто прожил более 105 лет, однако выглядит обоснованным считать, что те же факторы приведут к росту и числа „старейших из старых“», — пояснил исследователь.