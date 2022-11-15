Наука 15 ноября 2022, 19:16 Ученые рассказали, когда и как умрет Солнце Ferra.ru: Солнце достигнет конца своей жизни через 10 миллиардов лет Unsplash

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Ученые выснили примерный срок гибели Солнца. По данным научно-производственного объединения «Ferra.ru», Солнце «живет» уже около 4,6 миллиарда лет.

Исследователи предположили, что звезда достигнет конца своей деятельности только спустя 10 миллиардов лет. При этом через пять миллиардов лет Солнце станет «красным гигантом». Это значит, что внутреннее ядро его постепенно сожмется, а поверхность расширится и достигнет орбиты Марса. При этом увеличении звезда поглотит Меркурий, Венеру и Землю.

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Однако ученые считаю, что к тому времени на нашей планете уже не будет жить человечество. Предполагается, что размер Солнца увеличивается примерно на 10 процентов каждый миллиард лет, поэтому спустя время из-за жары на Земле не останется океанов, а поверхность станет слишком горячей и непригодной для жизни. В итоге, по догадкам исследователей, Солнце из красного гиганта превратится в белого карлика, что спровоцирует планетарную туманность.

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Американский миллиардер Илон Маск на конференции в рамках саммита G20 рассказал, что в будущем видит вырытые глубоко под землей тоннели, которые будут служить для борьбы с пробками. Также предприниматель предполагает, что в перспективе появятся ракетные путешествия вокруг света менее чем за час и обнаружение внеземной жизни в космосе, сообщил RT.