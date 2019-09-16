  • Ученые рассказали, как легко повысить работоспособность мозга

    16 сентября 2019, 16:04

    Анастасия Карпеева

    Специалисты Национального университета Сингапура выяснили, что эффективность мозговых связей легко можно повысить благодаря регулярному потреблению чая. Так, чаепитие четыре раза в неделю способно улучшить работу мозга. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Aging.
    Ученые рассказали, как легко повысить работоспособность мозга

    Руководитель исследовательской группы Лэй Фэн рассказал, что в исследовании принимали участие люди в возрасте от 60 лет, которых поделили на две группы. Первая часть участников пила чай около четырех раз в неделю на протяжении 25 лет, вторая часть не делала этого.

    Специалисты изучили показатели добровольцев и просканировали их мозг с помощью МРТ. Результаты показали, что у тех, кто регулярно пил чай, была повышена эффективная взаимосвязь между нейронами. Также у них были более развиты когнитивные способности.

    Благодаря этому ученые пришли к выводу, что регулярное употребление чая полезно для мозга, поскольку уменьшает межполушарную асимметрию.

    «Возьмем в качестве примера аналогию с дорожным движением: пусть области мозга будут пунктами назначения, а связи между областями мозга — дорогами. Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов», — объяснил на примере Лэй Фэн.

    По его словам, аналогичная система у мозга. Так, более структурированные связи позволяют мозгу быстрее и качественнее обрабатывает информацию.