Ученые рассказали, как коронавирус влияет на легкие сразу после заражения

Ученым из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний рассказали, что коронавирус начинает поражать легкие через час после попадания в организм.

Об этом сообщило издание MedicalXpress. Один из автор исследования Эндрю Эмили заявила, что вирус полностью перестраивает клетки легких. Еще через несколько часов он меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны.

Ученые считают, что эта информация поможет в создании более эффективных препаратов и разработке новых методов лечения инфекции.

Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи разработает еще одну вакцину от коронавируса. Документ опубликован на портале «Госрасходы».

Минздрав согласовал госзадание на разработку медицинских препаратов для профилактики COVID-19. В частности, в основу новой вакцины будут положены вирусоподобные частицы (VLP, virus-like particle).

На разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 миллионов рублей. А на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году понадобится 274,4 миллиона рублей.