Ученые рассказали, что влияет на количество опечаток в тексте

Ученые заявили, что на количество опечаток в тексте влияет свет в помещении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

По данным «Ридуса», исследователи поставили эксперимент, в котором использовали три разных освещения: теплое, холодное и нейтральное. А потом сравнивали количество опечаток.

Оказалось, что негативнее всего влияет холодное освещение. При нейтральном освещении же совершается наименьшее количество ошибок.

Кроме того, нейтральный свет способствует максимальной продуктивности. При теплом свете человек слишком сильно расслабляется, а при холодном наступает быстрое утомление.

Ранее специалисты из Пензенского государственного университета изобрели гидроманжетный тонометр, который в автоматическом режиме измеряет артериальное давление с точностью выше, чем у аналогических устройств. Завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ, доктор технических наук Сергей Геращенко уточнил, что прибор определяет систолическое давление с погрешностью 5%, диастолическое — с погрешностью 6%.