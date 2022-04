Ученые рассказали, что рок-музыка улучшает работу хирургов

Ученые выяснили, что рок-музыка помогает хирургам лучше работать. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Langenbeck’s Archives of Surgery.

По их данным, при прослушивании песен AC/DC Highway To Hell и T.N.T во время операций хирурги быстрее и точнее делали разрезы.

А песни The Beatles Hey Jude и Let It Ве помогали на 50% быстрее зашивать раны. Положительный эффект исчезал, если музыка играла слишком громко.

По мнению ученых, такие песни повышают работоспособность, снимают стресс, расслабляют мышцы и снижают артериальное давление.

«Наши результаты показывают, что как софт-рок, так и хард-рок могут повысить хирургическую эффективность. Для хард-рока положительный эффект был особенно заметен, когда музыка звучала на большой громкости», — рассказал один из авторов исследования Цуй Янг.

