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    25 декабря 2020, 13:12

    Ученые раскрыли секрет вечнозеленых хвойных деревьев

    Алена Макаренко

    Хвойные деревья остаются зелеными даже зимой благодаря сотрудничеству двух фотосистем. Открытие сделали биологи из Университета Умео в Швеции совместно с учеными из Канады и Нидерландов. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на Nature Communications.
    Ученые раскрыли секрет вечнозеленых хвойных деревьев

    Исследователи наблюдали за соснами на севере Швеции в течение трех сезонов. Зимой цикл фотосинтеза у этих деревьев меняется и укорачивается.

    Хвойные растения наделены двумя фотосистемами, которые поглощают энергию света и преобразуют ее в химическую. В теплое время года они работают отдельно друг от друга, но зимой одна из фотосистем отдает энергию другой. Благодаря такому сотрудничеству удается справиться с избытком света. В результате этого дерево выживает зимой даже на севере.

    Хвойные деревья, приспособившиеся к холодам, сыграли важную роль в выживании человечества. Без них наши предки не освоили бы северные земли, поскольку именно деревья шли на строительство и отопление жилища.

    Холод останавливает большинство биохимических процессов. Зимой при сочетании яркого солнца и низких температур растения испытывают избыток световой энергии. Он может повредить белки фотосинтетического механизма, по этой причине деревья на зиму сбрасывают листву. Однако это не касается хвойных деревьев.