Ученые раскрыли секрет вечнозеленых хвойных деревьев

Исследователи наблюдали за соснами на севере Швеции в течение трех сезонов. Зимой цикл фотосинтеза у этих деревьев меняется и укорачивается.

Хвойные растения наделены двумя фотосистемами, которые поглощают энергию света и преобразуют ее в химическую. В теплое время года они работают отдельно друг от друга, но зимой одна из фотосистем отдает энергию другой. Благодаря такому сотрудничеству удается справиться с избытком света. В результате этого дерево выживает зимой даже на севере.

Хвойные деревья, приспособившиеся к холодам, сыграли важную роль в выживании человечества. Без них наши предки не освоили бы северные земли, поскольку именно деревья шли на строительство и отопление жилища.

Холод останавливает большинство биохимических процессов. Зимой при сочетании яркого солнца и низких температур растения испытывают избыток световой энергии. Он может повредить белки фотосинтетического механизма, по этой причине деревья на зиму сбрасывают листву. Однако это не касается хвойных деревьев.